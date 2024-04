Christina Stürmer sang stromlos durch die Nacht

Sie ist Österreichs erfolgreichste Popkünstlerin, verkaufte bislang knapp zwei Millionen Tonträger – und steht jetzt auf einer Stufe mit Kult-Bands wie Nirvana, Oasis und Die Toten Hosen. Christina Stürmer durfte als erste deutschsprachige Sängerin überhaupt ein „MTV Unplugged“-Konzert spielen. Das besondere an der legendären Reihe? Die Musiker verzichten auf sämtliche elektrische Instrumente, spielen ihre bekannten Hits so in völlig neuem Gewand. Das Konzert gibt es anschließend beim Musiksender MTV zu sehen – und auf Tonträger zu kaufen.