Rappen anstatt Singen im Landestheater

Die virtuelle Lebenswelt steht auch beim Musical „Mindcraft“ im Mittelpunkt. Angelehnt an ein bekanntes Computerspiel, geht es auch in der Musical-Variante um die vielschichtige Welt der Online-Spiele. Hauskomponistin Carolin Anna Pichler erschafft dafür einen eigenen musikalischen Rahmen. Wer es hinsichtlich Musicals doch lieber klassisch mag, kann sich in der kommenden Saison unter anderem auf „Hair“ und „The Rocky Horror Show“ freuen.