Zwei Siegerinnen nach irrem Hundertstel-Krimi

Vier Vorarlbergerinnen in den Top-6

Am nächsten kam den beiden Siegerinnen noch die Vorarlberger Riesentorlauf-Spezialistin Elisabeth Kappaurer, die sich mit 0,21 Sekunden Rückstand Bronze holen konnte. Magdalena Egger (+0,27) verpasste in dem Hundertstelkrimi eine Medaille nur hauchdünn. Mit der Auerin Victoria Olivier (+0,53) fuhr eine vierte Vorarlbergerin in die Top-6.