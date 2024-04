Dunkle Limousine schoss Jogger am Zebrastreifen ab

Unfalllenker hielt nicht an

„Der Jogger wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei leichte Verletzungen“, so die Polizei weiter. „Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr nach der Kollision, ohne anzuhalten weiter.“ Während der 35-Jährige ins LKH Villach gebracht wurde, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem fahrerflüchtigen Pkw-Lenker geben können.

Hinweise an die Verkehrsinspektion Villach: 059133 26 4444