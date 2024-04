Teures Pflaster Salzburg treibt viele in die Armut

Armut ist längst kein Randphänomen mehr: Hilferufe kommen auch aus der Mittelschicht. Für immer mehr Betroffene sind die horrenden Wohnkosten nicht zu stemmen. „Die Stadt ist ein besonders teures Pflaster. Bei Energiethemen ist der Druck aber in allen Regionen hoch“, schildert Torsten Bichler, Bereichsleiter bei der Caritas in Salzburg. Besonders häufig nehmen Familien mit vielen Kindern oder Alleinerziehende bei der Caritas in der Landeshauptstadt oder in den Bezirken hoffnungsvoll eine Beratung in Anspruch. Die Abwärtsspirale beginnt in vielen Fällen mit Trennung, Umzug oder einer hohen Kaution, die nicht aufzubringen ist. Auch Gesundheitskosten werden für jene, die nicht in die Mindestsicherung fallen, zur steigenden Belastung.