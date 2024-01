Aus für Pension: Menschen stehen auf der Straße

In Salzburg-Gneis stehen mit Ende des heutigen Tages mehr als ein Dutzend Menschen auf der Straße: Das Haus Oberdossen muss schließen. Die Sozialpension am Dossenweg bot in den vergangenen Jahren bis zu 20 Leuten Unterschlupf. In einer Stadt wie Salzburg, wo Wohnraum knapp und vor allem teuer ist, kamen im „Oberdossen“ Menschen unter, die sich nichts anderes leisten konnten. Für ein paar Hundert Euro gab es hier ein einfaches Zimmer. Nun ist damit aber Schluss.