1,3 Millionen in Österreich armutsgefährdet

Vor sechs Jahren unter Türkis-Blau wurde die Kinder- und Jugendhilfe in die Kompetenz der Bundesländer übertragen. Die SPÖ hat damals zugestimmt unter der Bedingung, dass der Bund seine Verpflichtung in der Forschung und auch in der Qualitätssicherung übernimmt. Das sei aber nicht passiert, kritisiert Oxonitsch. Er bringt am Donnerstag im Sozialausschuss einen Antrag betreffend die Kinder- und Jugendhilfe und zur Weiterbetreuung von sogenannten Care Leavern (Jugendliche, die aus der staatlichen Fürsorge entlassen werden, Anm.) ein.