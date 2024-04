Recht auf Klimaschutz | Immer weniger Türkis

Immer weniger Türkis. Die Fußball-EURO wirft ihre Schatten voraus. Oder richtiger: ihre Trikots! Oder wie wir hierzulande sagen: ihre Leiberln. Die waren ja jahrzehntelang im Fußball kaum ein Thema – weil sie jahrzehntelang mehr oder weniger gleich aussahen. Das hat sich längst geändert, mittlerweile präsentiert sich jede teilnehmende Nation vor jedem Großereignis mit „neuer Wäsch´“. Die größte Aufregung gab es zuletzt rund um die pinkten deutschen Auswärts-Dressen und die auffällige Schreibweise der Ziffer 4 – was, bevor es doch noch geändert wurde, bei „44“ an die SS-Runen erinnerte. In England wiederum wurde bis hinauf zum Ministerpräsidenten über die Farb-Veränderung beim St. Georgs-Kreuz aus dem Wappen diskutiert. Österreich bleibt da relativ unauffällig. Wenn auch bei den Auswärtsdressen die leuchtend-türkisen Einsprengsel auffallen. Allerdings war der österreichische Auftritt bei der EURO 2020 (gespielt wurde Corona-bedingt erst 2021) noch viel türkiser ausgefallen: Da trugen unsere Kicker überhaupt türkise Hosen und Stutzen. Aber damals regierte ja auch noch der türkise Kanzler Sebastian Kurz. Mittlerweile hat Türkis längst an Bedeutung verloren, ist Kurz Geschichte und Türkis auch nicht mehr die omnipräsente ÖVP-Farbe. Immer weniger Türkis – die Farbe hat die besten Zeiten wohl hinter sich. Gemeint natürlich: auf den österreichischen Fußballdressen.