340 Delikte: Spitäler, Heime und Co. als Tatorte

Die häufigsten Straftaten waren demnach sogenannte Handlungen gegen fremdes Vermögen, also Diebstähle, Sachbeschädigungen, Raub und Betrug – 194 dieser Delikte wurden 2023 gemeldet (siehe Grafik unten). In Summe ergab das 340 Straftaten in den Gesundheitseinrichtungen. Ein leichter Anstieg zu den 326 Delikten 2022, im Jahr 2020 waren es mit 346 jedoch schon einmal mehr gewesen.