So werden Kriegsschiffe zu Drohnen-Abschussrampen

Putins Überfall auf die Ukraine, Israels Krieg in Gaza, Houthi-Attacken im Roten Meer: Wir leben in unsicheren Zeiten und Militärs beobachten genau, wie neue Technologien die Kräfteverhältnisse ändern. Mitunter führt das zu einer Neubewertung bewährt geglaubter Waffensysteme. Dass Russland aufgrund explosiver Kamikaze-Drohnenboote seine Schwarzmeerflotte von der ukrainischen Küste fernhalten muss, hat in den USA sogar zu einer Debatte über das Konzept des Kriegsschiffs an sich geführt.