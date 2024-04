Mann (22) sprang bei Flucht über Geländer

In enger Absprache mit der BH Bregenz und nach erfolgten Erhebungen der Polizei Wolfurt, konnte der 22-jährige Vorzuführende in einer Wohnung in Wolfurt angetroffen werden. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, sprang der Mann vom ersten Obergeschoss über ein Geländer ins Erdgeschoss und flüchtete zu Fuß. Die Polizei verlor zunächst den Sichtkontakt zu dem Mann, weshalb weitere Streifen und die Flugpolizei zur Fahndung hinzugezogen wurden.