Zendaya gewährt im Oben-ohne-Look tiefe Einblicke

Looks als Hommage an neuen Film

Schon am Montagnachmittag hatte sich Zendaya in einem kessen Look in Rom präsentiert. Das silberne Kleidchen mit Plisseerock erinnerte, wie auch das weiße Outfit vom Abend, erneut an ein Tennis-Outfit. Hingucker-Detail: Zendayas Stilettos mit Tennisball-Absatz!