Festival startet heuer mit Pongauer Künstlern

„Show your Art“ („Zeig deine Kunst“, Anm.) - mit diesem Motto will das Festival „Sommer.Frische.Kunst“ in Bad Gastein in diesem Jahr mit heimischen Künstlern punkten. Im alten Kraftwerk bekommen erstmals regionale Künstler die Möglichkeit, ihre Werke im Rahmen des Kunstfestivals zu präsentieren. Das Wochenende rund um den 22. Juni steht dabei ganz im Zeichen junger Pongauer Kunstschaffender.