Frische Kunst für den Sommer im Gasteinertal

Nur mehr wenige Stunden bleiben. Seit Mitte Juli arbeiten sechs internationale Künstler in Bad Gastein an ihren Werken. Sie haben im Kraftwerk, in der Kunstresidenz, Quartier bezogen. Heute, Freitag, werden ab ihre fertigen Arbeiten erstmals im Rahmen der „Sommer.Frische.Kunst“ der Öffentlichkeit präsentiert.