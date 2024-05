Lebendige Tradition: Sperrgitter um den Maibaum

Alles neu macht der Mai! Und dieser Aufbruch, das Wachstum sowie die Fruchtbarkeit wird seit vielen Generationen im Maibaum dargestellt – traditionell in einer hochgewachsenen, schlanken, entrindeten Fichte mit grünem Wipfel und schönen Kränzen. Diese Tradition ist in beinahe allen Orten, sogar in Schrebergartenanlagen und in Kindergärten, lebendig.