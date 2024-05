Über Sperrlinie gefahren: Moped-Lenker erfasst

Verletzungen unbestimmten Grades

Dieser wurde über den Pkw geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Moped kam in der Einfahrt der Tankstelle zum Stillstand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich gerade zufällig drei Rettungssanitäter des Samariterbundes in der Tankstelle. Sie hörten die Kollision und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 39-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. Das Auto des Verursachers und das Moped wurden schwer beschädigt.