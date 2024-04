Es ist jetzt anders in den Köpfen der Rothosen

„Wir haben uns schon gar nicht mehr gewundert, wenn wieder ein Hochkaräter danebenging“, erinnert sich Dornbirn-Mittelfeldmotor Lars Nussbaumer an die ewig lange Niederlagenserie, die die Rothosen mit dem Derbysieg in Bregenz beendeten. Zuletzt siegten sie knapp mit 1:0 bei Schlusslicht Amstetten, mittlerweile der dritte Dreier in Serie. Es ist jetzt anders in den Köpfen. „Unsere Lage war fast ausweglos“, weiß Nussbaumer. „Das hat sich geändert. Wir haben wieder eine greifbare Chance. Darauf lässt sich viel leichter hinarbeiten.“