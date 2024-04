Bewohnerin bei Löschaktion in Wohnung verletzt

Eine Bewohnerin soll den Brand von Mülleimer und Kühlschrank in ihrer Wohnung in Ried im Innkreis (OÖ) in den frühen Freitagmorgenstunden selbst gelöscht haben, sich dabei aber eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben – die Rettung brachte sie ins Spital. Die Brandursache ist noch unklar.