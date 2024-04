33-Jährige erschossen: Tochter musste zusehen

Sie kamen gerade von einem Familienausflug zurück, als der Angeklagte (36) seine Ex-Lebensgefährtin abfing. Ihr völlig unvermittelt aus nächster Nähe – bloß wenige Zentimeter – in den Kopf schoss. Die gemeinsame, erst neunjährige Tochter musste die Bluttat an ihrer Mutter mitansehen. Ihre Aussage wird im Prozess in Korneuburg vorgeführt.