Vierfach-Mutter mit Kopfschuss „hingerichtet“

Nach dem kaltblütigen Mord an einer 33-Jährigen Samstagmittag in Strasshof an der Nordbahn steht nun fest: Die Frau wurde mit einem Schuss aus nächster Nähe im Kopf getroffen. Der dringend tatverdächtige Lebensgefährte des Opfers ist in U-Haft! Er zeigt sich geständig. Die „Krone“ kennt die neuesten Details zum Tathergang.