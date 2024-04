KI-Einsatz im Job: Beschäftigte geteilter Meinung

Beschäftigte sind uneins darüber, ob Künstliche Intelligenz Routineaufgaben am Arbeitsplatz übernehmen sollte. Gut die Hälfte der Erwerbstätigen (51 Prozent) ist dafür, „langweilige“ Aufträge an KI abzutreten, 46 Prozent lehnen das ab. Das teilte der Digitalverband Bitkom am Donnerstag in Berlin auf Basis einer Umfrage mit.