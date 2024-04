Landschaftsidyll zwischen Sulzberg und Allgäu

Dort ist auch der Startpunkt für die Halbtagestour zum Eibele-Wasserfall mit schönen Ausblicken ins Weißachtal: Vom Ortszentrum Sulzberg geht es Richtung Norden, der Ausschilderung nach „Hochsträß“ folgend. Nach gut 15 Minuten bietet sich einem die Möglichkeit beim Kiosk „Zehrers Stadel“ in den Waldweg abzubiegen, der etwas abwechslungsreicher ist als die Schotterstraße. So erreicht man schließlich das alte Grenzer-Häuschen auf der Anhöhe Hochsträß. Danach hält man sich an die Ausschilderung in Richtung „Lindengschwend/Gullenbach/Eibele“.