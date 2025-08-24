Neue Software kann im Notfall Leben retten

Irgendwo im Nirgendwo – und dann plötzlich ein medizinischer Notfall, ein Unfall oder sonst eine Verletzung. Man muss gar nicht einmal selbst der Betroffene sein, sondern kann auch nur beispielsweise der Zeuge eines Autounfalls sein. Schnell wird zum Handy gegriffen und der Notruf gewählt. Doch welchen Standort, welche Adresse gibt man an? Gerade bei Notfällen ist es enorm wichtig, dass die Einsatzkräfte möglichst rasch vor Ort sind und nicht erst den Unfallort suchen müssen. Denn wenn es um schwere Verletzungen geht, zählt jede Sekunde.