Verein „Löwenzahn“ für alltägliche, kleine Wunder

Burgenland
24.08.2025 09:00
Burgi Tschida mit ihrer Kollegin Barbara Bauer, Dir. Hannes Nitschinger, Mani Hafner und ...
Burgi Tschida mit ihrer Kollegin Barbara Bauer, Dir. Hannes Nitschinger, Mani Hafner und Schülern, die bei der Tour de France des Seewinkels mithalfen.(Bild: Akwi Neusiedl am See)

„Löwenzahn“ haben Burgi und Michael Tschida ihren Verein genannt. Denn die gelbblühende Pflanze wird auch oft Wunderblume genannt. Die möchten sie für einige Kinder und Jugendliche wahr machen. 

0 Kommentare

Man stelle sich vor, ein Kind hat für eine Woche Schulausflug kein Geld für Essen im Gepäck. Oder ein Schüler kann sich die Kleidung für die Matura oder Nachhilfe für Mathe oder Englisch nicht leisten. Ein anderer wiederum kann vielleicht nicht auf eine Klassenfahrt mitfahren, weil das Geld fehlt. Solche und noch viel mehr Geschichten passieren tagtäglich im Burgenland. Gleich nebenan. Oft, ohne dass die Nachbarn oder Freunde etwas mitbekommen. Denn Kinder- und Jugendarmut ist meist leise.

Eine, die schon öfter mit Kollegen eingesprungen und Schülern geholfen hat, ist Burgi Tschida aus Apetlon. Sie ist Pädagogin in der Akademie der Wirtschaft und eine, die hin- und nicht wegschaut.

„Teilweise leben unsere Schüler auch schon alleine und da gehen sich einige Dinge einfach nicht aus. Dinge, bei denen andere Jugendliche nicht einmal nachdenken müssen“, so Tschida. Sie und ihr Mann – er ist Obmann des Elternvereins – wollten helfen. Und das schnell und unbürokratisch. Deshalb haben die beiden den Verein „Löwenzahn“ gegründet.

Auch mit anderen Aktionen soll für den Verein und somit für sozial schwache Kinder und ...
Auch mit anderen Aktionen soll für den Verein und somit für sozial schwache Kinder und Jugendliche Geld gesammelt werden.(Bild: Akwi Neusiedl am See)

Eben, genau um sozial schwachen Kindern und Jugendlichen Unterstützung zu bieten, wenn sie notwendig ist. Ein Verein für alle Kinder und Jugendlichen „Wir beschränken uns auch nicht nur auf die HAK und auch nicht nur auf Neusiedl am See“, erklären die Tschidas. Der Verein selbst möchte, um Geld für ihr Projekt zu lukrieren, zweimal im Jahr verschiedene Veranstaltungen ausrichten. Aber auch andere waren von der Idee der schnellen und unbürokratischen Hilfe für die, die es wirklich nötig haben, schon begeistert und haben eingenommenes Geld in die Vereinskassa gespendet.

So zum Beispiel Manfred Hafner mit seiner „Tour de France des Seewinkels“, die seit einigen Jahren in Apetlon stattfindet. Die International Police Association Burgenland bekam diesmal bei der Organisation Hilfe von Burgi Tschida und einer dritten Klasse der HAK. Dafür ging die Hälfte der eingenommenen Euros an den Verein Löwenzahn.

Geld, das auch dringend nötig ist. Denn: „Man glaubt kaum, dass es so viele burgenländische Kinder und Jugendliche gibt, die unsere Hilfe brauchen. Da können wir nicht wegschauen“, so Burgi und Michael Tschida.

Spenden: Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost,

Iban: AT67 33038000 0413 9564

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
