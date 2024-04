Von der Frühlingssonne zum Leben erweckt

Die ersten beiden Vorboten des Frühlings sind heuer in Vorarlberg bereits im Februar aufgetaucht: Schneeglöckchen aus der Familie der Amaryllisgewächse und Krokusse, welche zur Familie der Schwertliliengewächse zählen, sind vielerorts die ersten Blumen im Jahreszyklus. Ende März ist ihre kurze Blütezeit bereits vorüber. Dann treten in Gärten, auf Wiesen und an Waldrändern verschiedenste andere Wildblumen ihre Nachfolge an.