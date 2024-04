Mit Gruppenfoto startete Landeshauptleutekonferenz

„Besondere Verantwortung in unsicheren Zeiten“

„Die Herausforderungen können wir am besten gemeinsam bewältigen, wenn Bund, Länder, Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen. Wir sind uns in den Bundesländern unserer besonderen Verantwortung in unsicheren Zeiten bewusst“, teilte Mikl-Leitner anlässlich des Starts der Tagung mit.