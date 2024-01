Mikl-Leitner: „Länder müssen jetzt Kurs halten“

Ehrenamt im Fokus

Thematisch will sie unter anderem einen Schwerpunkt auf die Stärkung des Ehrenamts legen. Dazu betont Mikl-Leitner die Wichtigkeit der freiwilligen Aktivitäten: „Ohne ehrenamtliches Engagement würde unser Land, würden die Länder still stehen. Egal ob in den kirchlichen Vereinen wie der Jungschar, Sportvereinen, in der Feuerwehr oder in der Altenpflege. 700.000 Landsleute packen in Niederösterreich freiwillig an und prägen damit auch ganz entscheidend die Identität unseres Landes. Das, was manche als ,Vereinsmeierei’ belächeln, ist in Wahrheit das Fundament, auf dem der Zusammenhalt in unserem Land aufbaut. Das ist unsere Kultur und in ganz Europa läuft man immer mehr Gefahr, aus falsch verstandener Toleranz die eigene Kultur, die eigenen Bräuche zu verleugnen. Wir dürfen aber unsere Kultur nicht vor Zuwanderern verstecken, das wäre das Gegenteil von Integration.“