Was bei den Wiener Schanigärten heuer neu wird

Im Jahr 1754 eröffnete der erste Schanigarten am Graben spontan. Der Gehilfe des Wirts, der Schani, stellte einfach ein paar Tische und Sessel vor sein Lokal – damals natürlich noch ohne Bewilligung. Von der Aufforderung „Schani, trag den Garten hinaus“ kommt angeblich auch die Bezeichnung.

Heute ist das Aufstellen eines Schanigartens streng geregelt, genauso die Tarife, die sich in drei Zonen gliedern. Am teuersten ist es in Zone 1 (City, Mariahilfer Straße) mit 23,10 Euro pro Quadratmeter und Monat. In Zone 2 werden 11,70 Euro fällig – in Fußgängerzonen, auf Plätzen oder Einkaufsstraßen. Am günstigsten ist es in Zone 3 mit 2,40 Euro. Diese kommt auf „normalen“ Straßen und in Wohnstraßen zur Anwendung.