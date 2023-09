Wien erlaubt Schanigartenöffnung nun ganzjährig

Keine Nutzung als Lagerfläche

Allerdings wurden dafür auch Regeln verschärft. So muss ein Schanigarten im bewilligten Zeitraum grundsätzlich immer betriebsbereit sein und darf auch bei niedrigen Temperaturen nicht als Lagerfläche genutzt werden. Außerdem müssen Gastronominnen und Gastronomen zukünftig auch in ihren Schanigärten für ein gesittetes Verhalten ihrer Gäste sorgen, wie es hieß. Falls es Probleme gibt, ist die Nutzung des Open-Air-Areals vorübergehend zu beschränken oder einzustellen. „Mit diesen Vorgaben soll etwaigem Konfliktpotenzial so gut es geht vorgebeugt werden“, hieß es in der Aussendung.