Dank der Verlängerung hält die Serie der Fivers

Das war nichts für schwache Nerven! Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Fivers im entscheidenden dritten Viertelfinale der Handball-Liga am Samstag in Bruck bei den BT Füchsen mit drei Toren zurück, retteten sich mit einem 28:28 in die Verlängerung. Und drehten dort so richtig auf und gingen als 36:34-Sieger vom Parkett!