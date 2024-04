Euro-Überdosis im ORF/Verzicht? | April, April!

Euro-Überdosis im ORF. Das österliche Durchsickern der üppigsten Gehälter der ORF-Bediensteten – es liegt den Gagenkaisern im Magen wie eine Überdosis an hartgekochten Ostereiern. Aber das muss man aushalten, wenn man eine Überdosis an Euros kassiert. Heute werden die Gehälter all jener ORF-Mitarbeiter, die mehr als 170.000 Euro pro Jahr kassieren, veröffentlicht. Die „Krone“ hat schon gestern mit den Cent-genauen Beträgen nachgelegt. Unter den absoluten Top-Verdienern findet sich demnach etwa auch die ORF-Landesdirektorin für Salzburg mit mehr als 250.000 Euro Jahresgage, ZiB2-„Anchor“ Armin Wolf kassiert 252.780,08 Euro. Der größte Absahner bei den Nebenverdiensten ist übrigens nicht „Gesamtsieger“ Robert Kratky (der Ö3-Wecker kommt inklusive Nebenverdienst auf 443.894,39 Euro), sondern sein Ö3-Kollege Andi Knoll, der sich monatlich das Gehalt um fast 10.000 Euro mit Nebenjabs auffetten darf. Und was sagt die Gehalts-Nummer-3, der ORF-Generaldirektor (425.500,04 Euro) zu all dem? Es sei zu befürchten, dass die Veröffentlichung dieses Berichts zu weiterer Polemik führe… Wo er recht hat, hat er recht!