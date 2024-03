Die Rothosen kommen doch noch in Fahrt

Innenverteidiger Stefan Umjenovic erhöhte bald nach der Pause auf 2:0, schnürte mit einem verwandelten Penalty zum Endstand später sogar noch seinen Doppelpack. Dazwischen hatte der eingewechselte Renan für den dritten Treffer gesorgt. Auch in Hälfte zwei rettete Goalie Odehnal einmal in extremis. „Darum war Jakob für mich auch der beste Spieler“, stellte Orie klar. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Nach so vielen Rückschlägen jetzt so aufzutreten, das ist nicht einfach.“