Wenige Bewohner in heimischen Asylquartieren

Lunzerstraße und Steinerkirchen in Betrieb

Das Quartier in der Linzer Lunzerstraße, auf welches 2023 ein Brandanschlag verübt worden war, ist mittlerweile in Betrieb. „Die Auslastung schwankt zwischen 70 und 90 Prozent“, sagt ein Sprecher des Samariterbundes. Auch von der alten Arbeiterunterkunft im Zentrum von Steinerkirchen/Traun gibt es Neuigkeiten: Dort sind mittlerweile zwei geflüchtete Familien eingezogen, so Bürgermeister Thomas Steinerberger.