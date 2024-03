Saharastaub ließ Sommertag ausfallen

24,7 Grad in Schärding, 24,4 Grad in Linz vermeldete GeoSphere Austria, früher ZAMG, als Höchstwerte für den Ostersamstag. Knapp dran an den 25 Grad, die für einen meteorologischen Sommertag nötig sind, aber eben nur knapp dran und nicht darüber. In Niederösterreich ging es sich laut Wetterdienst Ubimet gerade so aus: 25 Grad zeichnete die Station in Oberndorf bei Melk auf – das war hier auch gleichzeitig neuer Märzrekord.