Sommertag beendet die heimische Wintersaison

Letzte Gelegenheit für passionierte Skifahrer

Was Sonnenanbeter erfreut, plagt die Skigebiete: Die meisten Talabfahrten im Lande müssen bereits mit der Gondel absolviert werden. In Dachstein-West etwa ist nurmehr knapp die Hälfte der Lifte geöffnet. Am benachbarten Krippenstein sind noch fast alle Skipisten in Betrieb – am Feuerkogel ist man hingegen mit Schneeschuhen besser unterwegs.