Bei der Messerattacke war Eifersucht im Spiel

Nach dem Übergriff mit einem Messer auf seine Ex-Frau am 21. März in Breitenbrunn – die „Krone“ berichtete – hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes gegen den 41-Jährigen eingeleitet. Der Ungar, der in U-Haft sitzt, hatte seiner Landsfrau (33) eine Wunde vom linken Ohr bis zum Kehlkopf zugefügt. Warum ist die Situation dermaßen eskaliert? Nun kommen Details ans Licht.