Leistbare Kunstwerke für Jedermann

Oft verlangen Künstler horrende Summen für ihre Werke – mehr, als sich so manch einer leisten kann. Unter der künstlerischen Leitung von Birgit Sauer setzt die Landesgalerie Burgenland nun ein wichtiges Zeichen: Ab sofort bietet die Landesgalerie im Kulturzentrum in Eisenstadt ausgewählte Stücke zu leistbaren Preisen. „Kunst soll kein Luxus sein, sondern allen zur Verfügung stehen. Das neue Angebot soll neue Zielgruppen dazu inspirieren, Kunst zu erleben, zu genießen und für sich zu entdecken“, so Landeshauptmann Doskozil. Drei verschiedene Editionen werden angeboten.