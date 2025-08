Bremsen für Senioren bestimmt Verkehr der Zukunft

Der Anteil der über 65-Jährigen steigt im Burgenland in den kommenden zehn Jahren von 25 auf 30 Prozent. Die Zahl der über 85-Jährigen verdoppelt sich in den nächsten 20 Jahren fast auf 19.200 Personen, errechnete die Mobilitätsorganisation VCÖ. Sie fordert deshalb, das Verkehrssystem rechtzeitig an die Anforderungen älterer Generationen anzupassen: Mehr Tempo 30 statt 50, mehr Mittelinseln vor Busstopps, mehr Rücksicht für Fußgänger. Die Organisation geht derzeit davon aus, dass die Bedeutung des zu-Fuß-Gehens stärker wird.