Laborfleisch oder Osterschinken

Zu den weltweiten Spitzenleistungen der Kulinarik gehört zweifellos die Kärntner Osterjause. Wer noch nie Beinschinken, lange Wochen in der Sur und danach mittels Zirbenholz geräuchert, Selchwürsteln sowie Rinds- und Schweinszüngerl mit Eierkren und – besonders wichtig – zusammen mit Kärntner Reindling, gefüllt mit Rum-Rosinen und Nüssen, nach der Auferstehungsmesse am Karsamstag oder Ostersonntag verzehrt hat, weiß nicht, was gut ist.