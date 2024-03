Protz-Kaufhaus braucht nun sogar eine eigene Wache

Stimmen aus der Bevölkerung

So titelte die „Krone“ am 5. Mai 2021: „Anrainer gegen Mahü-Klotz“. „Natürlich ist die Baustelle lästig. Was ich absolut nicht in Ordnung finde, ist, dass das Gebäude auf der Mariahilfer Straße höher werden soll als in der Zone üblich ist“, erklärte Nachbar Herwig Schreiter (57).