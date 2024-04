Hamburg will von Wien Nachhaltigkeit lernen

Im jährlichen deutschen Städteranking der „Wirtschaftswoche“ macht Hamburg regelmäßig eine gute Figur, was wirtschaftliche Dynamik und die Lebensumstände in der Stadt angeht. In einer Kategorie findet sich die Metropole an der Elbe allerdings immer nur auf den hinteren Plätzen: Nachhaltigkeit. Genau das war nun der Grund für eine Einladung an Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer.