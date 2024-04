Gleich zwei extreme Raser in Wien geblitzt

In Wien-Floridsdorf wurde der Fahrer eines Pkws mit 119 km/h statt der zulässigen maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h erwischt. Auf der Ost Autobahn A4 in Wien-Simmering wurde ein stadtauswärts fahrender Wagen mit 159 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.