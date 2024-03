„Gibt derzeit nichts Persönliches zu besprechen“

Sanft plätschern die Wellen des Neusiedler Sees an den Bootssteg des „Katamaran“ in Rust. „Das Wasser ist einen halben Meter höher als im Vorjahr“, lässt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zufrieden den Blick schweifen. Ein dickes weißes Pflaster unter dem Hemdkragen erinnert an seine bereits siebente Operation am Kehlkopf vor drei Wochen. Wenn er spricht, muss er leicht gegen das Pflaster drücken. Tut er es nicht, ist ein leises Pfeifen zu hören.