„Tut man nicht“ | Lachen verboten

„Tut man nicht“.Das waren Zeiten! Karfreitag in Österreich noch vor gar nicht vielen Jahrzehnten: Ein ganz einzigartiger Tag. Ein Tag der vielen Verbote, ein Tag der vielen „Tut man nicht“. Am Todestag von Jesus war zuoberst einmal strengstes Fasten angesagt. Fleisch verpönt, auch Fisch – die Auslegung weit enger als am Aschermittwoch mit den Heringsschmäusen, die gerne zur Völlerei ausarteten und ausarten. Ein Schnitzel am Karfreitag? Niemals! Selbst die Würstelstände, das österreichische Fastfood Nr. 1 über lange Zeit, hatten geschlossen. Bohnensuppe, Brot – mehr war da gänzlich unüblich. Alkohol übrigens auch. Doch die außerordentlich karfreitägliche Zurückhaltung ging weit über Essen und Trinken hinaus. Wir erinnern heute in der „Krone“ daran: So kamen etwa Arbeiten mit Holz und Nägeln nicht in Frage – weil ja Jesus an diesem Tag an das Kreuz genagelt wurde. Ebenso verpönt: Erd- und Gartenarbeiten – wegen der Verbindung mit dem Schaufeln des Grabes für Jesus. Tabu auch das Wäschewaschen – wurde doch der Leichnam Jesu in ein Leichentuch aus Leinen gewickelt. Diese Zurückhaltung – sie ist größtenteils verschwunden. Zurückhaltung - in fast allen Lebensbereichen längst kaum noch gefragt.