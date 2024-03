Kräuterpfarrer: Apotheke Gottes für die Ewigkeit

„Mein vom Guten so sehr beseelter Vorgänger Hermann-Josef Weidinger trat vor ziemlich genau 20 Jahren, nämlich am 21. März, in die himmlische Wohnung ein. Dies war und ist jener Festtag, an dem die Benediktinerabteien alljährlich des Heimgangs ihres Mönchsvaters gedenken“, erinnert unser jetziger „Krone“-Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger. Seit jeher sei dieser Orden untrennbar mit der Entwicklung der europäischen Klostermedizin und der ärztlichen Kunst im Allgemeinen verbunden. Für Herrn Benedikt das vielleicht leuchtendste Beispiel: Das im Zweiten Weltkrieg heiß umkämpfte und großteils zerstörte Kloster Monte Cassino hatte in Salerno bereits ab dem 11. Jahrhundert eine bedeutende medizinische Schule, aus der eine der ersten Universitäten des Kontinents hervorging.