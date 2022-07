Kräuterpfarrer Benedikt beim Festspielsommer

Benedikt Felsinger alias „Krone“-Kräuterpfarrer am Mittwochabend einen Vortrag über „Kräuter für Leib und Seele“. Und auch am Donnerstag wird der Geistliche in der Pfarrkirche von Bischofshofen einen Wortgottesdienst leiten, bevor die Musik-Koryphäe Martin Lechner Senior zum anschließenden Konzert mit Trompeter Walter Scholz sowie weiteren acht Künstlern lädt.