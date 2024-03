Traum von Serie A hat Svoboda in der eigenen Hand

Ich bin extrem erleichtert und fühle mich sehr fit“, atmet Michael Svoboda auf. Verständlich! Eine Sehnen- und Schleimbeutelentzündung samt Fersensporn, der sich durch eine Überbelastung und Fehlstellung bildete, machte dem Wiener lange Zeit einen Strich durch die Rechnung. Weshalb der 25-Jährige erst am 26. Dezember erstmals in der heurigen Spielzeit für Venezia in der Serie B auf dem Platz stand. „Keine leichte Zeit, die Schmerzen waren unerträglich.“ Vergangenheit – Svoboda kämpfte sich eindrucksvoll zurück, spielte in den letzten neun Partien in der Innenverteidiger achtmal durch.