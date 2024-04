Verlorene Wette brachte ihn zu zwei Meistertiteln

Jonas blieb und holte mit den Dragons 2023 den zweiten Titel. Beide Male gelang der Sieg gegen den Erzrivalen Vienna Vikings. Die Wikinger führen aktuell die Tabelle der Austrian Football League ungeschlagen an, peilen am Samstag (17) in Mödling den nächsten Sieg an. Die drittplatzierten Dragons gastieren beim Zweiten in Graz (15). „Wir wollen das grüne Wien in Graz rächen“, zwinkert Jonas, der beim 1:3 von Rapid gegen Sturm im Stadion war. „Voriges Jahr ist uns beim Spiel in Graz der Knopf aufgegangen.“