Maler pinselte zehn Jahre lang schwarz weiter

Der Angeklagte ist 75 Jahre alt, unbescholten und bezeichnet sich beim Prozess am Mittwoch in Salzburg als Pensionist. „Sind Sie jetzt wirklich in Pension“, fragt der Richter nochmal nach. „Ja, 500 Euro krieg ich“, entgegnet der frühere Handwerker. So richtig weiß er es aber auch nicht, meint noch: „Die Bank, die zieht mir einfach was ab.“ Wegen der Schulden erwidert der Richter. „Jo, viele Schulden“, wedelt der Weißhaarige mit den Händen. Genauer sind es Schulden beim Finanzamt. Denn, wie der Staatsanwalt vorträgt: „Der Angeklagte war Maler und hat 2006 seinen Betrieb aufgegeben. Dennoch hat er von 2011 bis 2020 gearbeitet und dabei keine Steuern gezahlt.“ In Summe hat er der Finanz rund 381.000 Euro vorenthalten. „Mein Mandant ist kein Geschäftsführer, er ist ein Künstler“, erklärt der Verteidiger.