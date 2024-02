Arzt rechnete zwei Jahre lang Gehälter illegal ab

237.000 Euro in Rechnung gestellt

Der Beschuldigte soll zwei Jahre lang etwa Therapien und Leistungen in Höhe von insgesamt 237.000 Euro in Rechnung gestellt haben. Die Anklage beläuft sich deshalb auf 46.000 Euro, weil die Gesundheitskasse keine Beträge mehr darüber hinaus an den Pongauer Arzt ausgezahlt hat.